Dholpur: सफाई कर्मियों को बना दिया चालक, शहर में सफाई चौपट

पालिका ने अपने ट्रेक्टर ट्रॉलियों व अन्य कचरा उठाने के वाहनों में अपने नियमित सफाई कर्मियों को लगा रखा है। पालिका पहले से ही सफाई कर्मियों की बेहद तंगी से जूझ रही है। ऐसे में इन चालकों के कारण 6 सफाई कर्मी अपने मूल कार्य को छोडकऱ वाहन चालन में लगे हुए हैं। इनका प्रत्येक का वेतन लगभग 35000 रुपए प्रतिमाह है, जो कुल दो लाख रुपए प्रतिमाह हो जाता है। वहीं पालिका ने 14 अन्य वाहन चालक ठेकेदार के माध्यम से भी लगा रखे हैं जो पालिका के फायर वाहन व जेसीबी को संचालित करते हैं। इनको ठेकेदार कुल 10500 रुपए प्रतिमाह पर ही लगाया गया है, जिसमें जीएसटी भी शामिल है। अब लोगों का आरोप है कि जब पालिका को 10500 में चालक ठेकेदार दे रहा है तो उसने 35000 वेतन के कार्मिको को इस कार्य पर क्यों लगाया है। वह भी आधा दर्जन कार्मिकों से अपना मूल कार्य छुड़ाकर पालिका को दोहरा नुकसान दिया जा रहा है।