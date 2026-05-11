dholpur: 85 वर्षीय वृद्धा को बनाया निशाना, जेवरात ले भागे चोर

पीडि़त कल्याण प्रसाद गोयल ने बताया कि रात्रि करीब एक बजे अज्ञात बदमाश छत से पानी की टंकी पर कूद कर घर में घुस गया। बदमाशों ने चौक में सोती वृद्ध महिला के साथ लूटपाट की। बदमाश महिला के हाथों से दो सोने की चूडियां व गले से मोती की माला में जड़ी सोने की पत्री को छीनकर भाग गए। पुलिस ने मौके से एक सेविंग ब्लेड को भी बरामद किया है जो वृद्धा के पलंग के पास पड़ा हुआ था। हालांकि वारदात के बाद ही सरमथुरा थाना पुलिस ने पहुंचकर बदमाशों की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस वारदात को गंभीरता से लेते हुए जांच-पड़ताल कर रही है। वहीं आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।