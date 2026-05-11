dholpur: पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में पकड़ा अवैध चंबल बजरी का ट्रेक्टर

सदर थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि चंदीलपुरा की घाटी से एक बजरी से भरा ट्रैक्टर बाड़ी की तरफ आता दिखा तो पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो वह तेज गति में भागने लगा। ट्रैक्टर पहले बाड़ी सिटी की तरफ आया बाद में उसे धनोरा रोड रिंग रोड की तरफ ले गया। इस दौरान भी पुलिस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा तो ट्रैक्टर इधर-उधर घुमाते हुए फिर से बाड़ी की ओर लाया गया। इस दौरान सूचना पर बाड़ी कोतवाली पुलिस ने भी नाकाबंदी कर दी तो ट्रैक्टर को चालक ने फिर से मोड़ लिया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद कांटों का पट्टा डालकर ट्रैक्टर और ट्राली के टायरों को खराब कर दिया।उसके बाद भी आरोपी चालक ट्राली को छोड़कर ट्रैक्टर को लेकर भाग गया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर और चालक दोनों को पकड़ा है।