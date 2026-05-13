Dholpur: अब आई कार्रवाई की याद, दो दिन में अतिक्रमण हटाने के आदेश

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि तहसील परिसर में दलालों की मौजूदगी कोई नई बात नहीं थी। लंबे समय से आम लोग सरकारी कार्य करवाने के लिए अतिरिक्त राशि देने को मजबूर थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या प्रशासन को अब जाकर शिकायतों की गंभीरता का अहसास हुआ या फिर किसी उच्चस्तरीय दबाव के बाद कार्रवाई की गई। हालांकि यदि प्रशासन इस कार्रवाई को स्थायी रूप से लागू कर पाता है तो भी आम नागरिकों को बड़ी राहत मिल सकती है। सरकारी सेवाओं तक सीधे पहुंच बढ़ेगी और बिचौलिया व्यवस्था पर रोक लगने की उम्मीद है, हालांकि लोगों का कहना है कि केवल नोटिस जारी करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि सख्त कार्रवाई, नियमित निगरानी और सख्त अमल ही वास्तविक बदलाव ला सकता है।