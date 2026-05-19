Dholpur: हॉकी खेल को बढ़ावा देने मिला था 87 लाख का बजट, टेंडर और वर्क ऑर्डर प्रक्रिया में देरी से नहीं हो पाई खरीद

हालांकि इसी बजट में से करीब 10 लाख रुपए जिम उपकरण पर सामान खरीद पर खर्च हुए हैं। यह उपकरण सर्किट हाउस स्थित बने नवीन ऑफिसर्स क्लब में लगे हैं। कुछ दिन पहले जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने इसका शुभारंभ कर चुके हैं। जबकि करीब डेढ़ लाख रुपए की राशि जिला खेल विभाग में कम्प्यूटर और अन्य सामान खरीद पर खर्च हुआ है। खास बात ये है कि जिस खेल के लिए बजट आया था, उसके लिए ही कुछ नहीं हो पाया। जिससे खिलाड़ी से लेकर धौलपुर राजस्थान हॉकी के पदाधिकारी निराश है। उनका कहना है कि लम्बे अर्से बाद हॉकी के दिन फिरने वाले थे लेकिन सरकारी प्रक्रिया ने उसे खड़ा होने से पहले दम तोड़ दिया। हालंकि, अधिकारियों का कहना है कि सरकार को कारण बताते हुए बजट वापस मांगने के लिए पत्राचार जाएगा। लेकिन बजट अब कब आएगा, यह कोई नहीं बता सकता।