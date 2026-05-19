Rajasthan: ‘हम गेंती-फावड़ा लेकर सड़क बनाने जाएं…?’, PWD अधिकारियों पर जमकर बरसीं BJP MLA

BJP MLA Kalpana Devi: जिला परिषद की साधारण सभा की सोमवार को हुई बैठक में लाडपुरा विधायक कल्पना देवी बजट स्वीकृत होने और कार्यादेश के बाद भी सड़कों का काम शुरू नहीं करने और अधूरी पड़ी सड़कों को लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर जमकर बरसीं। उन्होंने अभियंताओं की कार्य शैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने पैसा दे दिया है, आप काम तक शुरू नहीं करवा पा रहे हैं, क्या हम गेंती-फावड़ा लेकर सड़क बनाने जाएं। विधायक ने कौन-कौन की सड़क का कार्य कब से अधूरी पड़ा है, इसकी सूची तक दी। उन्होंने कहा कि लापरवाही अधिकारी और ठेकेदार करें और परेशानी जनता झेले, ऐसा नहीं चलेगा।