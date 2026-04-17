Indian Railways: कोटा रेल मंडल में 20 दिन का ब्लॉक, कई ट्रेनों का बदला रूट, कुछ ट्रेनें सोगरिया तक चलेंगी

1. गाड़ी सं. 14814 भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस ( से) 15 अप्रेल से 03 मई तक (कुल 19 फेरे) परिवर्तित मार्ग: सोगरिया (आगमन 02:10, प्रस्थान 02:20)-कोटा चंबल केबिन-गुड़ला होते हुए, कोटा जंक्शन बाईपास।

2. गाड़ी सं. 14813 जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस (से 15 अप्रेल से 04 मई तक (कुल 20 फेरे) परिवर्तित मार्ग गुहला कोटा चंबल केबिन-सोगरिया (आगमन 23:30, प्रस्थान 23:40) होते हुए, कोटा जंक्शन बाईपास।

3. गाड़ी सं. 12181 दयोदय सुपरफास्ट एक्सप्रेस ( से दिनांक 15 अप्रैल से 03 मई तक (कुल 19 फेरे) परिवर्तित मार्ग

सौगरिया (आगमन 06:35, प्रस्थान : 06:45)-कोटा चंबल केबिन गुहला होते हुए, कोटा जंक्शन बाईपास।

4. गाड़ी सं. 12182 दयोदय सुपरफास्ट एक्सप्रेस (से ) दिनांक 15 अप्रैल से से 04 मई तक (कुल 20 फेरे) परिवर्तित मार्ग गुड़ला-कोटा चंबल केबिन सोगरिया (आगमन 21:50, प्रस्थान 22:00) होते हुए, कोटा जंक्शन बाईपास। ये गाड़ियां कोटा जंक्शन के बजाय गुड़ला-कोटा चंबल केबिन-सोगरिया मार्ग से होकर चलेंगी।