Cheetah KP-2: चम्बल नदी पार कर रणथम्भौर पहुंचा अफ्रीकन चीता केपी-2, गांवों की सड़कों पर घूमता दिखा

सूचना मिलते ही पालीघाट रेंजर किशनकुमार सांखला और फलौदी रेंजर विजय मीणा सहित वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ट्रैकिंग शुरू की। बाद में कूनों नेशनल पार्क की टीम भी रणथम्भौर पहुंच गई और चीते की लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास जारी है। वन अधिकारियों के अनुसार बुधवार रात चीता चम्बल नदी पार कर कोटा जिले की सीमा में आया और फिर रात के अंधेरे में सवाईमाधोपुर जिले की सीमा में प्रवेश कर गया।