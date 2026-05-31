सवाई माधोपुर : बनास नदी पर 101 करोड़ की पुलिया का निर्माण शुरू, बारिश में नहीं कटेगा संपर्क

उधर, जिले के बरनाला तहसील की ग्राम पंचायत सांचोली की टिगरिया गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। मुख्य गांव से नई आबादी ढाणी तक करीब दो किलोमीटर लंभी पक्की सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ढाणी में 150 से अधिक लोग निवास करते है, लेकिन सड़क निर्माण न होने से उनका दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। रास्ता कई जगहों से बंद हो जाता है। गर्भवती महिलाओं को प्रसव पीड़ा के समय एंबुलेंस तक नहीं मिल पाती। चालक कच्चे रास्थे का हवाला देकर मुख्य सड़क तक ही आने की बात कहते है, जिससे परिजनों को महिलाओं को पैदल या अन्य साधनों से ले जाना पड़ता है। स्कूली बच्चों को भी रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।