राजस्थान : कैंटीन मैनेजर के साथ जीआरपी थाने में अमानवीय कृत्य, शराब के बोतल में भरकर पिलाई यूरिन, की मारपीट

रेलवे स्टेशन पर स्थित कैंटीन के मैनेजर अजीत सिंह ने जीआरपी थाने में गंभीर आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। परिवादी ने बताया कि 26 मई की रात करीब साढे़ 9 बजे सीएमआइ उससे मंथली मांगने आए। उसने 2-4 दिन की मोहलत मांगी। इस पर वह अभद्रता करने लगा और लाइसेंस निरस्त करने की धमकी दी। इसके बाद रात करीब 11 बजे एएसआइ भवानी शंकर ने उसे अपने सरकारी क्वार्टर पर बुलाया। वहां सीएमआइ रवि कुमार मीणा, दिलीप कुमार मीणा और मस्तराम मीणा शराब के नशे में मौजूद थे।