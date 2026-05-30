सवाई माधोपुर में गुर्जर समाज और पुलिस-प्रशासन आमने-सामने, जानें अचानक क्यों गर्माया विवाद?

Gurjar leader Vijay Bainsla
सवाई माधोपुर के कुशालीदर्रा क्षेत्र में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के शहीदों की मूर्ति लगाने को लेकर स्थानीय जिला प्रशासन और गुर्जर समाज के लोग पूरी तरह से आमने-सामने आ गए हैं। कुशालीदर्रा शहीद स्मारक पर चल रहे तीन दिवसीय भगवान देवनारायण राष्ट्रीय महोत्सव के बीच शुक्रवार शाम को गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक विजय बैंसला के पहुंचने और मूर्ति लगाने की आधिकारिक घोषणा करने के बाद से ही यहां का सियासी और प्रशासनिक पारा अत्यधिक गर्म हो गया है।प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते क्षेत्र में भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है।
आज शनिवार को प्रस्तावित मूर्ति अनावरण कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए पूरे कुशालीदर्रा और आसपास के एक किलोमीटर के दायरे को पुलिस ने एक तरह से सुरक्षा घेरे में ले लिया है। मौके पर बड़ी संख्या में गुर्जर समाज का हुजूम उमड़ा हुआ है, जिसके कारण क्षेत्र में भारी कौतूहल और तनावपूर्ण शांति का माहौल बना हुआ है।
सवाई माधोपुर का कुशालीदर्रा क्षेत्र गुर्जर आरक्षण आंदोलन के इतिहास से गहरा संबंध रखता है। अतीत में हुए आंदोलनों के दौरान समाज के कई युवाओं ने यहां अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिनकी याद में यहां कुशालीदर्रा शहीद स्मारक बनाया गया था। गुर्जर समाज और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि इस स्मारक स्थल पर उन शहीदों की भव्य मूर्तियां स्थापित की जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके संघर्ष से प्रेरणा ले सकें।
विवाद की मुख्य वजह यह है कि स्थानीय प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से इस सार्वजनिक व संवेदनशील स्थान पर बिना पूर्व वैधानिक अनुमति और तकनीकी अनापत्ति प्रमाण पत्र के किसी भी प्रकार के नए स्थायी निर्माण या मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं दी जा रही है।
प्रशासन का तर्क है कि यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग और कमलेश्वर महादेव मंदिर का मुख्य रास्ता होने के कारण अत्यधिक व्यस्त रहता है, और यहां किसी भी प्रकार के अनधिकृत निर्माण से यातायात प्रभावित हो सकता है और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। इसी तकनीकी और प्रशासनिक अड़ंगे के कारण समाज के लोग और अधिकारी अब आमने-सामने आ चुके हैं।
कुशालीदर्रा शहीद स्मारक पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति सवाई माधोपुर के तत्वावधान में तीन दिवसीय भगवान देवनारायण राष्ट्रीय महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दूसरे दिन शुक्रवार शाम को गुर्जर समाज के बड़े नेता और आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र विजय बैंसला कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। समाज के लोगों ने पारंपरिक लोक गीतों और नारों के साथ उनका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया।
विजय बैंसला ने सबसे पहले कुशालीदर्रा शहीद स्मारक पर पहुंचकर आंदोलन के शहीदों को नमन किया और उनके चित्रों के समक्ष पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वहां उपस्थित हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए विजय बैंसला ने एक बड़ा एलान कर दिया। उन्होंने कहा कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और समाज अपने नायकों के सम्मान में इसी कुशालीदर्रा शहीद स्मारक पर भव्य मूर्तियों की स्थापना करेगा। विजय बैंसला के इस सीधे एलान के बाद पंडाल में मौजूद युवाओं का जोश सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने आज ही के दिन मूर्ति अनावरण की तैयारियां तेज कर दीं।
इस तीन दिवसीय राष्ट्रीय महोत्सव को लेकर सवाई माधोपुर और आसपास के जिलों (टोंक, करौली, दौसा और बूंदी) के ग्रामीण इलाकों से गुर्जर समाज के लोगों का भारी हुजूम कुशालीदर्रा पहुंच रहा है। स्थिति यह है कि कुशालीदर्रा शहीद स्मारक से लेकर हलौदा मोड़ तक के लगभग 1 किलोमीटर के पूरे क्षेत्र में केवल समाज के लोगों की भारी भीड़ और गाड़ियां ही नजर आ रही हैं।
उत्सव के माहौल को देखते हुए गुरुवार रात को यहाँ एक विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया था, जिसमें कलाकारों ने धार्मिक प्रस्तुतियां दीं। इसके बाद शुक्रवार को दिनभर विभिन्न गांवों से आई पारंपरिक रामरसिया और पद दंगल गायन पार्टियों ने अपनी शानदार संगीतमय प्रस्तुतियां दीं, जिन्होंने वहां मौजूद हजारों श्रद्धालुओं और समाज के लोगों को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया। इस बड़े जमावड़े ने प्रशासनिक अधिकारियों की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है।
कुशालीदर्रा में उमड़ी हजारों की इस भारी भीड़ और राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों के अत्यधिक दबाव को देखते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए अचानक सामान्य वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया। पुलिस द्वारा रास्ता रोके जाने के कारण सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे आम यात्रियों और स्थानीय ग्रामीणों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा।
इस ब्लॉक की सूचना मिलने के बाद संयोजक विजय बैंसला खुद मामले को सुलझाने के लिए आगे आए। वे तुरंत बोदल गांव पहुंचे, जहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का बेस कैंप बना हुआ था। विजय बैंसला ने पुलिस अधिकारियों के साथ बेहद गंभीर माहौल में वार्ता की और उन्हें आश्वस्त किया कि समाज का आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और वे किसी भी यात्री को परेशान नहीं करना चाहते। बैंसला के इस सीधे हस्तक्षेप और सहमति के बाद पुलिस ने बंद किए गए रास्तों को दोबारा खोला और वाहनों की आवाजाही को सुचारू रूप से बहाल किया जा सका।
सवाई माधोपुर में किसी भी संभावित सामाजिक टकराव या कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और अलर्ट मोड पर आ गया है। जिले की कमान संभाल रहीं पुलिस अधीक्षक (SP) ज्येष्ठा मैत्रीय स्वयं भारी पुलिस बल के साथ ग्राउंड जीरो पर उतरी हुई हैं।
एसपी ज्येष्ठा मैत्रीय ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 'भोमिया जी टेक' नामक ऊंचे स्थान पर खुद मोर्चा संभाल रखा है। वे वहां से पूरे कुशालीदर्रा क्षेत्र, शहीद स्मारक और हलौदा मोड़ की गतिविधियों पर दूरबीन और वायरलेस सेट के माध्यम से सीधे नजर बनाए हुए हैं। एसपी स्वयं पल-पल की राजनैतिक और सामाजिक अपडेट ले रही हैं और सादे कपड़ों में भी खुफिया पुलिसकर्मियों को भीड़ के बीच तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या अप्रिय घटना को तुरंत नियंत्रित किया जा सके।
दोपहर बाद से ही सवाई माधोपुर जिला पुलिस और प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग और कमलेश्वर महादेव मार्ग की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पर मजबूत लोहे के बैरिकेड्स लगा दिए हैं। क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक वाहन, विशेषकर बसों, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और पिकअप गाड़ियों की पुलिसकर्मियों द्वारा सघन जांच की जा रही है। संदिग्ध पाए जाने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है और उनके पहचान पत्र चेक किए जा रहे हैं।
इसके साथ ही, पूरे मेला क्षेत्र और शहीद स्मारक के आसपास के पहाड़ी रास्तों पर ड्रोन कैमरों के माध्यम से पैनी नजर रखी जा रही है। इस बड़े सुरक्षा बंदोबस्त के दौरान कार्यक्रम स्थल पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष भूरा भगत, किसान संघ के मंत्री लटूर सिंह गुर्जर, कर्नल बैसला फाउंडेशन के अध्यक्ष रंगलाल गुर्जर और पूर्व प्रधान गिर्राज गुर्जर सहित समाज के हजारों प्रमुख प्रबुद्ध लोग भी मौजूद हैं, जो युवाओं से शांति बनाए रखने की निरंतर अपील कर रहे हैं।
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