सवाई माधोपुर में गुर्जर समाज और पुलिस-प्रशासन आमने-सामने, जानें अचानक क्यों गर्माया विवाद?

विजय बैंसला ने सबसे पहले कुशालीदर्रा शहीद स्मारक पर पहुंचकर आंदोलन के शहीदों को नमन किया और उनके चित्रों के समक्ष पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वहां उपस्थित हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए विजय बैंसला ने एक बड़ा एलान कर दिया। उन्होंने कहा कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और समाज अपने नायकों के सम्मान में इसी कुशालीदर्रा शहीद स्मारक पर भव्य मूर्तियों की स्थापना करेगा। विजय बैंसला के इस सीधे एलान के बाद पंडाल में मौजूद युवाओं का जोश सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने आज ही के दिन मूर्ति अनावरण की तैयारियां तेज कर दीं।