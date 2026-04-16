Rajasthan New Rail Project: बिलाड़ा रेलखंड का बदलेगा रूट, बाणगंगा के निकट बनेगा नया स्टेशन

बिलाड़ा से रास के बीच लाइम स्टोन माइंस, चाइना क्ले खदानें, केमिकल फैक्ट्रियां और सीमेंट उद्योग बड़ी संख्या में स्थित हैं। रेलखंड विस्तार से इन उद्योगों को परिवहन सुविधा मिलेगी और रेलवे को माल ढुलाई से अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। रेलखंड के विस्तार से क्षेत्रीय आवागमन सुगम होगा और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक व दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में व्यापारिक गतिविधियों के लिए यात्रा करने वाले लोगों को भी सुविधा मिलेगी।