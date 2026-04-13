राजस्थान में 850 करोड़ की लागत से बिछेगी नई रेल लाइन, 58KM घट जाएगी ब्यावर से जोधपुर की दूरी

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार, वर्तमान में ब्यावर से मारवाड़ जंक्शन होते हुए जोधपुर पहुंचने में 191 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जबकि नए मार्ग से यह दूरी घटकर 133 किलोमीटर रह जाएगी। इससे लगभग 58 किलोमीटर दूरी और करीब एक घंटे का समय बचेगा। यह रेलखंड औद्योगिक और सामरिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।