Rajasthan: बौंली में अंबेडकर सर्किल पर फिर सियासी टकराव, शिलान्यास पट्टी को लेकर विवाद; भारी पुलिस बल तैनात

पट्टी हटाने की कार्रवाई के बाद भीम आर्मी और अंबेडकर सेवा समिति के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। बामनवास विधायक इंदिरा मीणा खुद मौके पर पहुंचीं और भाजपा पर सीधा हमला बोला। मीणा ने आरोप लगाया कि "सरकार के इशारे पर अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। न कोई नोटिस, न आदेश, फिर भी शिलान्यास पट्टी लगाने से रोका जा रहा है।"