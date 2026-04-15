15 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

Sawai madhopur: शादी में दहेज लेना पड़ा महंगा, जॉइनिंग के वक्त दिए झूठे शपथ पत्र ने खोली पोल, स्कूल लेक्चरर अब सस्पेंड

School Lecturer Suspended: राजस्थान में शिक्षा विभाग ने जॉ​इनिंग के वक्त दिए झूठे शपथ पत्र के आधार पर एक स्कूल लेक्चरर को सस्पेंड कर दिया है। इस बारे में लेक्चरर की पत्नी ने ही शिकायत की थी।

2 min read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Anand Prakash Yadav

Apr 15, 2026

पत्रिका फाइल फोटो

पत्रिका फाइल फोटो

School Lecturer Suspended: राजस्थान में शिक्षा विभाग ने जॉ​इनिंग के वक्त दिए झूठे शपथ पत्र के आधार पर एक स्कूल लेक्चरर को सस्पेंड कर दिया है। इस बारे में लेक्चरर की पत्नी ने ही शिकायत की थी। पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए शिक्षा विभाग और सवाई माधोपुर के कुंडेरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई ​थी। विभाग को मिली शिकायत की प्राथमिक जांच में भी प्रथम दृष्टया दहेज प्राप्त करना पाया है।

यह है पूरा मामला

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने राउमावि बनी भवानीमंडी झालावाड़ के व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) दीपक कुमार शर्मा निवासी गणेश नगर गंगापुरसिटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ दहेज प्रताड़ना के एक मामले में विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। यह कार्रवाई माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर से जारी आदेश के तहत की। शर्मा ने एक मार्च 2024 को राज्य सेवा में कार्यग्रहण करते समय एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। इस शपथ पत्र में उन्होंने अपनी शादी तीन मई 2023 को वंदना शर्मा के साथ होने और विवाह में किसी प्रकार का दहेज न लेने की बात कही थी। हालांकि उनकी पत्नी वंदना शर्मा ने कुंडेरा थाने में 10 जुलाई 2025 के तहत दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करवाया था। यह मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।

विभाग को मिली शिकायत की प्राथमिक जांच में भी प्रथम दृष्टया दहेज प्राप्त करना पाया है। इसी के चलते राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दीपक कुमार शर्मा को निलंबित किया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा चूरू कार्यालय रहेगा और उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

झूठे शपथ-पत्र से खुला मामला

विभागीय नियमों के अनुसार, सरकारी सेवा में आते समय कर्मचारी को यह वचन देना होता है कि उसने अपनी शादी में दहेज नहीं लिया है। दीपक कुमार शर्मा ने 1 मार्च 2024 को जॉइनिंग के वक्त शपथ-पत्र दिया था।
दावा किया जा रहा है कि शपथ-पत्र में लिखा था कि उन्होंने अपनी शादी में कोई दहेज नहीं लिया। उन्होंने शादी की तारीख 3 मई 2023 बताई थी। जांच में पाया गया कि लेक्चरर ने पद पाने के लिए विभाग को गलत जानकारी दी, जो कि सेवा नियमों का उल्लंघन है।

चूरू मुख्यालय पर देनी होगी उपस्थिति

दीपक कुमार शर्मा वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बनी (भवानीमंडी, झालावाड़) में राजनीति विज्ञान के व्याख्याता के पद पर कार्यरत थे। नियुक्ति के समय से ही इनकी पोस्टिंग झालावाड़ में है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय बदल दिया गया है। विभागीय आदेश के अनुसार, निलंबन काल में दीपक कुमार शर्मा का मुख्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू निर्धारित किया गया है। उन्हें बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

ये भी पढ़ें

Jaipur: मानेसर ‘फाइल’ फिर खुली, पूर्व सीएम अशोक गहलोत के इस बयान से कांग्रेस में सियासी भूचाल
जयपुर
पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पत्रिका फाइल फोटो

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Apr 2026 01:21 pm

Published on:

15 Apr 2026 01:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Sawai madhopur: शादी में दहेज लेना पड़ा महंगा, जॉइनिंग के वक्त दिए झूठे शपथ पत्र ने खोली पोल, स्कूल लेक्चरर अब सस्पेंड

पत्रिका लाइव अपडेट

MPBSE Result 2026 Live : एमपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित, फिर बेटियों ने रचा इतिहास

MPBSE Result 2026
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

New Rail Track: राजस्थान में बिछेगी 76KM तक नई रेल लाइन, करौली सहित 3 जिलों को होगा फायदा

Rajasthan new railway line
सवाई माधोपुर

Rajasthan IPS Jyeshtha Maitrei : बर्थडे पर 'नो ड्यूटी'! चर्चा में सवाई माधोपुर की नई SP का आदेश, हर तरफ हो रही चर्चा

IPS ज्येष्ठा मैत्रेयी
सवाई माधोपुर

Rajasthan: बौंली में अंबेडकर सर्किल पर फिर सियासी टकराव, शिलान्यास पट्टी को लेकर विवाद; भारी पुलिस बल तैनात

Bonli Ambedkar Circle Dispute
सवाई माधोपुर

Mustard Oil Prices : सवाईमाधोपुर सहित राजस्थान में सरसों का रिकॉर्ड उत्पादन, फिर भी तेल क्यों है महंगा?

Mustard Oil Prices Sawaimadhopur including Rajasthan mustard Record production Still why is oil expensive
सवाई माधोपुर

Ranthambore: पहली बार मां बनी बाघिन दुर्गा ने शावकों को सिखाए शिकार के गुर, नजारा देखकर पर्यटक हुए रोमांचित

Ranthambore
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.