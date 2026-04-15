Sawai madhopur: शादी में दहेज लेना पड़ा महंगा, जॉइनिंग के वक्त दिए झूठे शपथ पत्र ने खोली पोल, स्कूल लेक्चरर अब सस्पेंड

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने राउमावि बनी भवानीमंडी झालावाड़ के व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) दीपक कुमार शर्मा निवासी गणेश नगर गंगापुरसिटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ दहेज प्रताड़ना के एक मामले में विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। यह कार्रवाई माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर से जारी आदेश के तहत की। शर्मा ने एक मार्च 2024 को राज्य सेवा में कार्यग्रहण करते समय एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। इस शपथ पत्र में उन्होंने अपनी शादी तीन मई 2023 को वंदना शर्मा के साथ होने और विवाह में किसी प्रकार का दहेज न लेने की बात कही थी। हालांकि उनकी पत्नी वंदना शर्मा ने कुंडेरा थाने में 10 जुलाई 2025 के तहत दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करवाया था। यह मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।