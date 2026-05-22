Jhalawar News: अस्पताल में लापरवाही उजागर, प्रसूताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर मंडरा रहा खतरा

हाइजीन का गाइडलाइन के अनुसार पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कहीं सफाई नहीं हो रही है तो ठेकेदार कर्मचारियों को पाबंद करेंगे ऊपर जिला प्लांट से पॉइंट दिया हुआ है अगर वाटर कूलर खराब है तो कहीं सही करवा देंगे स्टाफ भी बाहर के जूते चप्पल अंदर लेकर नहीं जाएं जूते चप्पल के लिए कर्मचारियों को पवन किया जाएगा जीएसएस ए वार्ड में डक्टिंग बंद है तो इसे भी चालू करवाया जाएगा।

डॉ. संजय पोरवाल दिन मेडिकल कॉलेज झालावाड़