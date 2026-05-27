Ujjain Train: महाकाल जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे की खुशखबरी, अब हाड़ौती से उज्जैन तक चलेगी ‘मेमू ट्रेन’

Kota-Chaumahla MEMU Train Extended To Ujjain Junction: पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय जबलपुर की ओर से कोटा-चौमहला-कोटा मेमू ट्रेन को उज्जैन तक विस्तारित करने तथा कोटा-नागदा-कोटा मेमू को चौमहला तक सीमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। कोटा रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि कोटा से उज्जैन के बीच लंबे समय से मेमू ट्रेन चलाने की मांग की जा रही थी। कोटा मंडल ने ट्रेन संख्या 61624/61623 को चौमहला से आगे उज्जैन तक बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव को पश्चिम रेलवे की ओर से संचालन संबंधी सहमति भी मिल चुकी है।