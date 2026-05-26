झालावाड़: हिस्ट्रीशीटर बल्लू गुर्जर को पैदल ले जाकर कराई घटनास्थल की तस्दीक, अवैध संपत्तियों पर चल चुका बुलडोजर

सीआई विष्णु सिंह ने बताया कि आरोपी रामलाल उर्फ बल्लू गुर्जर मंगलवार तक पुलिस रिमांड पर है। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने एक प्लॉट पर पत्थर डलवाकर कब्जा करने का प्रयास किया था और कब्जा हटाने की एवज में 10 लाख रुपए की मांग कर रहा था। मामले में आरोपी के खिलाफ सुनेल थाने में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था।