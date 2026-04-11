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Rajasthan News: हवेली में धन गड़ा होने के संदेह में कर रहे थे खुदाई, मौके से 12 लोग गिरफ्तार

Jhunjhunu News: हवेली के कमरों में चार-पांच फीट की खुदाई की गई थी वहीं एक कमरे में कुछ संदिग्ध सामान भी मिला।

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झुंझुनू

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Santosh Trivedi

Apr 11, 2026

Jhunjhunu haveli treasure news

बिसाऊ. हवेली के कमरे में की गई खुदाई। Photo- Patrika

Jhunjhunu News: बिसाऊ कस्बे के वार्ड 20 में स्थित एक हवेली में धन गड़ा होने के संदेह में कमरों में खुदाई कर रहे एक दर्जन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मोहल्ले के लोगों की सूचना पर गुरुवार रात पहुंची पुलिस ने हवेली से 12 आरोपियों को हिरासत में लेते हुए उनके पास मिले खुदाई के औजार बरामद कर लिए।

बताया जा रहा है कि पांच से सात दिन से खुदाई का काम चल रहा था। हालांकि अभी तक थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन प्रकरण की दिन भर कस्बे में चर्चा रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त प्राचीन हवेली में एक परिवार काफी समय से रहता आ रहा है। हवेली के कमरों में चार-पांच फीट की खुदाई की गई थी वहीं एक कमरे में कुछ संदिग्ध सामान भी मिला।

मोहल्ले के लोगों ने जताया एतराज

हवेली में पिछले कुछ दिनों से अनजान लोगों की आवाजाही रहने को लेकर पास पड़ोस के लोगों को संदेह था। स्थानीय लोगों की सजगता ही रही कि गुरुवार रात जैसे ही एक दर्जन से ज्यादा लोग हवेली में घुसे, किसी ने पुलिस को सूचना कर दी। थानाधिकारी शेर सिंह, डीओ ओमप्रकाश व पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और गेट खुलवाया तो वहां एक दर्जन आदमी मिले।

मौके से 12 जनों को लिया हिरासत में

पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए मौके से चौमालों का मौहल्ला वार्ड नम्बर 36 झुंझुनूं हाल निवासी बिसाऊ मनीष शर्मा (52), मुकुंदगढ़ थाने के गांव ढिगाल निवासी देवीलाल जाट (54), झुंझुनूं के देवराला गांव निवासी इसब नट (42), कमलेश नट (20) मुकेश नट (45) जयपुर के गलता थाने की कलन शाह कॉलोनी निवासी इजहार बिसायती (55), जयपुर के करधनी थाने के रामावतार जांगिड़ (58), पुलिस लाईन झुंझुनूं के पास निवासी नवल बंजारा (20), जयपुर के बस्सी थाने के खेड़ी निवासी राकेश कुमार सैनी (39), लाल कुआ रोड नम्बर 3 झुंझुनूं निवासी शंभूदयाल नेहरा (52), रामगढ़ मोड़ जगदीश कालोनी जयपुर निवासी मोहम्मद हसीम (45) तथा बीएसएनएल के पास झुंझुनूं निवासी नरेन्द्र नट (37) को हिरासत में ले लिया।

भाजपा स्टीकर लगी कार रही चर्चा का विषय

वार्ड 20 में जिस हवेली में खुदाई का काम चल रहा था, वहां भारतीय जनता पार्टी के नाम का स्टीकर लगी एक कार चर्चा का विषय बनी रही। कार मालिक कौन था और इस घटना में संलिप्तता को लेकर भी आमजन में चर्चा रही।

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Published on:

11 Apr 2026 11:28 am

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