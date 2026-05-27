Rajasthan : राहुल गांधी से मिला मृतक NEET छात्र प्रदीप माहिच का परिवार, बोले- दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो

मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया X पर लिखा - 'आज NEET पेपर लीक से आहत होकर आत्महत्या करने वाले होनहार छात्र प्रदीप मेघवाल के परिवार से मिला। उनका दर्द शब्दों में नहीं समा सकता। एक मां-बाप ने अपना बेटा खोया है और उनका कोई कसूर नहीं था। देश के लाखों बच्चे पढ़ाई, प्रतियोगिता और भविष्य के दबाव में जी रहे हैं। और जब पेपर लीक होता है, तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं टूटती- एक बच्चे का सपना, और एक पूरा परिवार टूट जाता है। प्रदीप की मौत आत्महत्या नहीं-एक टूटी हुई, भ्रष्ट व्यवस्था की देन है। जिन्होंने परीक्षा प्रणाली को माफियाओं के हवाले कर दिया, और आज भी अपनी कुर्सी से चिपके हैं-मोदी-प्रधान की जोड़ी इस परिवार के सामने जवाबदेह है'।