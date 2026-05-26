तरबूज-खरबूज खाना सेहत पर पड़ा भारी, राजस्थान में एक ही परिवार के 5 सस्दय बीमार, डॉक्टर ने बताया कैमिकल जांच का तरीका

तरबूज अंदर से सड़ा हुआ निकला तो उसे फेंक दिया गया। इसके बाद बच्चों की इच्छा पर खरबूजे का ज्यूस बनाया गया। पांच सदस्यों ने ज्यूस पी लिया। कुछ देर बाद वह अपने काम से घूमचक्कर चला गया। करीब दो घंटे बाद सबसे पहले इनकी मां सुमित्रा देवी को उल्टी और दस्त शुरू हुए। थोड़ी ही देर में पत्नी और दोनों बेटियों की हालत भी बिगड़ गई। परिवार से सूचना मिलने पर श्रीराम घर लौटने निकला, लेकिन रास्ते में उसे भी उल्टियां शुरू हो गईं। पड़ोसियों ने तत्परता दिखाते हुए सभी को राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने देर रात तक उपचार किया। बाद में श्रीराम, उसकी पत्नी और दोनों बेटियों को दवाइयां देकर छुट्टी दे दी गई, जबकि सुमित्रा देवी को रविवार रात तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा।