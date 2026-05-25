Rajasthan: राजस्थान में 8.50 लाख रुपए की रिश्वत लेते ग्राम विकास अधिकारी गिरफ्तार, पंचायत स्तर पर मचा हड़कंप

जांच में सामने आया कि भूखंड कन्वर्जन की पूरी प्रक्रिया वैधानिक है तथा संबंधित शुल्क ऑनलाइन जमा होता है। इसके बावजूद आरोपी अधिकारी परिवादी पर दबाव बना रहा था। आरोप है कि वह कथित रूप से उच्चाधिकारियों को प्रतिकूल रिपोर्ट भेजने की धमकी देकर रिश्वत की मांग कर रहा था। एसीबी झुंझुनूं ने सोमवार शाम ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी ने परिवादी को सूरजगढ़ स्थित दीपक मेडिकोज पर बुलाया। वहां रिश्वत की राशि लेते समय एसीबी टीम ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया। कार्रवाई के दौरान आरोपी के कब्जे से 8 लाख 50 हजार रुपए की रिश्वत राशि बरामद की गई।