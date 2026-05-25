Rajasthan: ‘पॉलिटिकल टूरिज्म बना रखा है और आप…’, NEET स्टूडेंट के मौत मामले में पूर्व मंत्री ने कलक्टर को किया कॉल

NEET Aspirant Pradeep Mahich Death Case: नीट छात्र प्रदीप माहिच की आत्महत्या का मामला लगातार राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का मृतक छात्र के घर पहुंचने का सिलसिला जारी है। रविवार शाम पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा भी प्रदीप माहिच के घर पहुंचे तथा परिजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए तथा अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताई। उन्होंने झुंझुनूं जिला कलक्टर अरुण गर्ग और सीकर जिला कलक्टर आशीष मोदी से फोन पर बातचीत कर नाराजगी जताई।