35,000 में बताते थे गर्भ में लड़की या लड़का; राजस्थान-हरियाणा बॉर्डर पर भ्रूण लिंग जांच रैकेट पकड़ा

डिकॉय महिला ने टीम को बताया कि उसे एक सुनसान स्थान पर स्थित मुर्गीफार्म में ले जाया गया, जहां पहले से दो व्यक्ति मौजूद थे। बातचीत में उनके नाम रवि और अंतर बताए गए, जो क्रमश: भैंसावता कलां और पिचानवा निवासी बताए गए हैं। महिला के अनुसार वहां एक कमरे में मशीन और अन्य उपकरणों की सहायता से अल्ट्रासाउंड जांच की गई। जांच के बाद आरोपियों ने बताया कि गर्भ में पल रहा भ्रूण लड़की है। महिला के अनुसार जांच के बाद धंतर ने 35 हजार रुपए कथित डॉक्टर रवि को सौंप दिए। बाद में आरोपियों ने आपस में राशि बांट ली और महिला को वापस गांव गोद फ्लाईओवर के पास छोड़ दिया।