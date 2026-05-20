Jhunjhunu Accident: परीक्षा देने जा रही विवाहिता को डंपर ने कुचला, पति भी गंभीर, 3 माह के बेटे को घर छोड़ निकले थे दंपती

Jhunjhunu Road Accident : झुंझुनूं। जिला मुख्यालय स्थित स्टेट हाईवे नंबर-3 पर इंडाली मोड़ के पास बुधवार सुबह तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में प्री-डीएलएड परीक्षा देने जा रही पूजा कुमारी (24) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति मनजीत मेघवाल (29) गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को बीडीके अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।