सीकर में दर्दनाक हादसा: दो बाइकों में जोरदार भिड़ंत, चार युवकों की मौत

उधर, जिले के नीमकाथाना सदर थाना इलाके में मावंडा रोड पर हुए सड़क हादसे में 14 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि कार में सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। जानकारी के अनुसार जोरा मीणा की ढाणी के पास तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे साइकिल लेकर खड़े 14 वर्षीय तोहित को टक्कर मार दी। मासूम की मौके पर ही मौत हो गई।