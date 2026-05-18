Rajasthan: मासूम बेटे को सौंपा तिरंगा तो रो पड़ा हर कोई, पैतृक गांव में 25KM की तिरंगा यात्रा निकालकर दी अंतिम विदाई

पुलिस की ओर से सलामी के बाद कांस्टेबल भींवाराम की अंतिम यात्रा शुरू हुई। मुक्तिधाम में पुलिस द्वारा फिर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भींवाराम के पुत्र दीपक को एसपी कावेंद्र सिंह सागर ने तिरंगा सौंपा। इस दौरान नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह जाखल, उदयपुरवाटी विधायक भगवानाराम सैनी, पूर्व विधायक रणवीर सिंह गुढ़ा, भाजपा जिला मंत्री वीरपाल सिंह, झुंझुनूं एसपी कावेंद्र सिंह सागर व एएसपी देवेंद्र सिंह राजावत, सीकर एसपी प्रवीण नूनावत व एएसपी डॉ. तेजपाल सिंह, नवलगढ़ वृत्ताधिकारी एएसपी महावीर सिंह शेखावत, नवलगढ़ सीआई अजय सिंह, गोठड़ा सीआई धर्मेंद्र मीणा, सिंघाना थानाधिकारी सीआई सुगन सिंह बिजारणिया, गुढ़ा थानाधिकारी सुरेश रोलन, उदयपुरवाटी थानाधिकारी रामपाल मीणा, भोड़की प्रशासक नेमीचंद जांगिड़, पूर्व सरपंच गणेश गुप्ता, टोडी के पूर्व सरपंच ख्यालीराम, भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष जयसिंह मांट, पूर्व जिला परिषद सदस्य राजीव गौरा सहित जिले के पुलिस अधिकारी, थानाधिकारी व बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे और कांस्टेबल भींवारामं को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।