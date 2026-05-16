Petrol-Diesel Price: राजस्थान के इस जिले में है सीकर-जयपुर से भी महंगा पेट्रोल, पड़ोसी राज्यों से दे रहा ₹10 ज्यादा

Petrol-Diesel Price Hike In Rajasthan: अंतरराष्ट्रीय हालात के असर के बीच पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब झुंझुनूं में भी दिखाई देने लगा है। जिले में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से आमजन पर महंगाई की अतिरिक्त मार पड़ रही है। झुंझुनूं स्थित एक पेट्रोल पंप के मैनेजर नितिन जांगिड़ के अनुसार जिले में पेट्रोल के भाव 3.25 रुपए बढ़कर 109.45 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। इससे पहले पेट्रोल 106.21 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था। इसी प्रकार डीजल के दाम 3.01 रुपए बढ़कर 94.71 रुपए प्रति लीटर पहुंच गए हैं, जबकि पहले इसकी कीमत 91.70 रुपए थी।