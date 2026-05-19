Rajasthan Viral Wedding: दुल्हन भी हो गई सरप्राइज, 130 बारातियों के साथ खुद ट्रैक्टर चलाकर पहुंचा दूल्हा

श्रीमाधोपुर के नालोट संस्कृत विद्यालय में कार्यरत सरकारी शिक्षक रलावता निवासी दौलतराम शर्मा ने अपनी शादी का कार्ड पूरी तरह संस्कृत भाषा में तैयार करवाया है। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य संस्कृत भाषा के प्रति सम्मान बढ़ाना और लोगों को इससे जोड़ना है। उनका कहना है कि भाषा हमारी संस्कृति की पहचान है और इसे दैनिक जीवन में अपनाना जरूरी है। विवाह समारोह के निमंत्रण पत्र में सभी कार्यक्रमों का उल्लेख संस्कृत में किया गया है, जैसे विनायक स्थापनम:, वरयात्रा प्रस्थान:, पाणिग्रहण संस्कार और प्रीतिभोजनम:। वहीं अतिथियों के स्वागत के लिए निमंत्रणस्थलम:, स्वागतोत्सुक:, मातामहपक्ष: और जामातार: जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। ये अनोखा कार्ड लोगों को खूब पसंद आ रहा है और क्षेत्र में इसकी सराहना हो रही है। शेखावाटी में पहले से ही राजस्थानी भाषा में छपने वाले शादी के कार्ड, जिन्हें ‘कुंकुं पतरी’ कहा जाता है, लोकप्रिय हैं।