​​​​​Jodhpur News: पुलिस की नौकरी, शिक्षक बनने की खुशी और घर आई नई बहू…एक हादसे ने छीन लीं चार जिंदगियां

संतोषपुरी के छोटे बेटे उमेशपुरी उर्फ आकाश के लिए आने वाले दिन नई उम्मीदें लेकर आए थे। शिक्षक भर्ती में चयन होने के बाद परिवार में उत्साह था। पांच दिन बाद उसे नौकरी ज्वाइन करनी थी। शादी को अभी तीन माह ही हुए थे। पत्नी नीतू के साथ उसने जिंदगी के नए सपने बुने थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हादसे में दोनों की साथ मौत हो गई। जिन्होंने साथ जीने-मरने की कसमें खाई थीं, वे दुनिया से भी साथ ही विदा हो गए।