Rajasthan: जानें कौन है सोशल मीडिया पर छाई ‘घूंघट वाली वायरल गर्ल’, 79th कान्स फिल्म फेस्टिवल में दिया ये स्टेटमेंट

रुचि गुर्जर इस कार्यक्रम में गुलाबी रंग के पारंपरिक राजस्थानी लुक में नजर आईं, जिसमें उन्होंने घूंघट को प्रतीकात्मक विरोध के रूप में अपनाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्होंने घूंघट चुप रहने के लिए नहीं, बल्कि विरोध और अपनी बात रखने के माध्यम के रूप में पहना है। उनका मानना है कि महिला का सम्मान उसकी बराबरी, आत्मविश्वास और आजादी से होना चाहिए, न कि उसकी पहचान छिपाने से। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनकी यह प्रस्तुति किसी एक महिला के भीतर भी बदलाव की सोच या संवाद की शुरुआत करती है, तो यह उनके लिए फैशन से कहीं बड़ा उद्देश्य होगा।