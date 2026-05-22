Nawalgarh: सिर्फ 3 जवानों के भरोसे चल रही ट्रैफिक व्यवस्था, जाम से आमजन परेशान

Nawalgarh Traffic Jam: झुंझुनूं के नवलगढ़ शहर की ट्रैफिक व्यवस्था इन दिनों पूरी तरह भगवान भरोसे चल रही है। शहर में बढ़ते वाहनों और बाजारों में बढ़ती भीड़ के मुकाबले ट्रैफिक पुलिस के पास पर्याप्त जवान नहीं हैं। स्थिति यह है कि पूरे शहर की यातायात व्यवस्था संभालने के लिए केवल तीन ट्रैफिक जवान तैनात हैं। ऐसे में प्रमुख बाजारों और चौराहों पर दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है और आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के पोदार गेट, लक्ष्मी स्टोर चौराहा, नानसा गेट, पुलिस थाना मोड़, घूमचक्कर और शहीद स्मारक जैसे व्यस्त इलाकों में सुबह से शाम तक वाहनों का भारी दबाव रहता है।