राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव, चलेगी तेज धूलभर आंधी, मेघगर्जन-हीटवेव का अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा। वहीं 22 और 23 मई को उत्तर-पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में दोपहर बाद मेघगर्जन और तेज आंधी चलने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा अगले 48 घंटों में कुछ क्षेत्रों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है जिससे तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है।