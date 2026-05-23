Rajasthan Rain: राजस्थान के 2 जिलों में हुई बारिश, IMD ने मेघगर्जन-आंधी का दिया अलर्ट, जानें मौसम पूर्वानुमान

झुंझुनूं जिले में शुक्रवार को भीषण गर्मी का असर पूरी तरह बना रहा। सुबह आसमान साफ रहने के बाद दिन चढ़ने के साथ तेज धूप और लू ने लोगों को बेहाल कर दिया। दोपहर में प्रचंड गर्मी के कारण सड़कें तपने लगीं और कई जगह डामर तक नरम पड़ता नजर आया। दिन और रात दोनों समय उमस का असर बना रहा जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। भीषण गर्मी के चलते बाजारों और मुख्य सड़कों पर आम दिनों की तुलना में काफी कम चहल-पहल रही। लोग केवल जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकले, जबकि दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोग छांव और ठंडी जगहों की तलाश में नजर आए।