Weather Update : राजस्थान के 19 जिलों में 3 घंटे में झमाझम बारिश, मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी

Weather Update : राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। प्रदेश में एक तरफ भीषण गर्मी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ कहीं-कहीं पर बारिश के अनुमान लगाए जा रहे हैं। मौसम विभाग के दोपहर 1.45 बजे आए नए अपडेट के अनुसार 3 घंटे में राजस्थान के 19 जिलों में हल्के से माध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना-कुचामन, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, कोटपूतली, बहरोड, खैरथल-तिजारा, टोंक तथा नागौर जिले में कहीं-कहीं हल्के से माध्यम में बारिश होने की संभावना है। साथ ही गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। येलो अलर्ट के अनुसार हवा की गति 30-40 KMPH रहने की संभावना है।