Rajasthan BJP : ‘पार्टी विद डिफरेंस’ में फिर ‘परिवारवाद’! इन नेता पुत्रों को ‘प्रमोशन’ के साथ मिली बड़ी ज़िम्मेदारी

शंकर गोरा का आधिकारिक बयान: "बी. के कुशवाह के जिस मामले को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, हमने उसकी पूरी तरह से जांच-पड़ताल की है। वे माननीय अदालत से उस मामले में पूरी तरह बरी (Acquitted) हो चुके हैं। पार्टी में जो भी युवा कार्यकर्ता रात-दिन सक्रिय रहकर संगठन का काम कर रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के सिर्फ उन्हें ही मौका दिया गया है। रही बात महिलाओं के प्रतिनिधित्व की, तो हमारी इस कार्यकारिणी में समय-समय पर आगे भी योग्य और जुझारू महिला कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाता रहेगा।"