Tonk Road : देवली-केकड़ी सड़क 4 लेन बनेगी, दीया कुमारी ने मंजूर किए 460 करोड़ रुपए ऋण

ग्रामीणों ने बताया कि जिला कलक्टर टोंक के आदेश पर 10 नवंबर 2023 को भू-प्रबंधन विभाग ने सीमांकन कर निशानात कायम कर दिए थे। इसके बाद नगर पालिका देवली ने कार्य का टेंडर भी जारी किया, लेकिन अब तक संवेदक को कार्यादेश जारी नहीं किया गया, जिससे निर्माण शुरू नहीं हो पाया।ग्रामीणों का कहना है कि पाल को दुरुस्त कराने के लिए कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई गई। जनसुनवाई में भी मामला उठाया गया और पूर्व में आंदोलन के दौरान समझौते भी हुए। चुनाव के समय नेताओं ने आश्वासन दिए, लेकिन 2.75 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली यह पाल आज भी क्षतिग्रस्त पड़ी है।