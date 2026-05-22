टोंक में ACB की बड़ी कार्रवाई, डॉ. के.एन. मोदी यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर को रिश्वत लेते पकड़ा, छात्र से मांगी थी घूस

उप महानिरीक्षक पुलिस, अजमेर रेंज नारायण टोगस के सुपरवीजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीणा के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। ट्रैप के दौरान डॉ. मीनू गंगल ने अपने कार्यालय में अपने सहयोगी रमेश चंद मीणा को परिवादी से 20 हजार रुपए दिलवाए। रमेश चंद मीणा ने रिश्वत राशि अपने हाथों से लेकर गिनी और पेंट की जेब में रख ली। एसीबी टीम ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए राशि बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान पूरी प्रक्रिया को नियमानुसार पूरा किया गया।