Tonk Weather : नौतपा से पहले ही ‘तप’ गया टोंक, चिकित्सा-पशुपालन विभाग का अलर्ट जारी

Tonk Weather : नौतपा की शुरुआत भले ही 25 मई से होनी है। लेकिन उससे पहले ही टोंक जिले में सूरज ने अपने तेवर इतने तीखे कर दिए हैं कि जनजीवन पूरी तरह प्रभावित होने लगा है। भीषण गर्मी और झुलसा देने वाली लू के कारण दोपहर के समय शहर की सड़कें सूनी नजर आने लगी है। हालात ऐसे हैं मानो दोपहर में अघोषित कर्फ्यू लग गया हो। सुबह 10 बजे के बाद ही गर्म हवाओं का असर शुरू हो जाता है और दोपहर होते-होते सड़कें वीरान हो जाती है। बाजारों में ग्राहकी घट गई है। लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। तेज धूप और तपिश से बचने के लिए लोग सिर ढककर और चेहरे पर कपड़ा बांधकर निकलने को मजबूर हैं।