टोंक में दर्दनाक हादसा: खेत में करंट लगने से पिता-पुत्र की मौके पर मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

टोंक जिले के नगरफोर्ट तहसील मुख्यालय पर रविवार सुबह खेत में रखे विद्युत ट्रांसफार्मर से उतरे करंट की चपेट में आने से किसान पिता-पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से कस्बे में शोक की लहर दौड़ गई। थानाधिकारी बाबूलाल मीणा ने बताया कि रमेश गुर्जर पुत्र बद्रीलाल गुर्जर उम्र 37 वर्ष तथा बद्रीलाल गुर्जर पुत्र छितरलाल गुर्जर उम्र 65 वर्ष निवासी नगरफोर्ट रविवार सुबह करीब 8 बजे ट्रैक्टर लेकर खेत पर चारा लेने गए थे। इसी दौरान खेत में रखे ट्रांसफार्मर से करंट उतरने से दोनों उसकी चपेट में आ गए और मौके पर ही दम तोड़ दिया।