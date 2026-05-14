Rajasthan Crime: प्रेम-प्रसंग में नाबालिग छात्र ने फांसी लगाकर दी जान, मां ने प्रेमिका पर लगाए गंभीर आरोप

टोंक। कोतवाली थाना क्षेत्र में किराए के मकान में एक नाबालिग छात्र ने गुरुवार को आत्महत्या कर ली। मृतक की मां ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है कि बेटे की प्रेमिका और उसके माता-पिता उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे थे। इससे वह परेशान चल रहा था। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक मूलत: जयपुर के जौहरी बाजार का निवासी है। उसकी मां टोंक में लिपिक है। ऐसे में वह अपने छोटे भाई और मां के साथ किराए के मकान में रहता था।