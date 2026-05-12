Tonk Road Accident : काल बनकर दौड़ा ट्रक, टक्कर से बाइक सवार दंपती की दर्दनाक मौत

उन्होंने स्थिति को संभालते हुए गंभीर रूप से घायल दंपती को तत्काल एम्बुलेंस से राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चाकसू भिजवाया और बाधित यातायात को सुचारू कराया । थानाधिकारी ने फरार ट्रक का पीछा किया और हरभांवता टोल प्लाजा पर उसे रुकवा लिया, लेकिन चालक वहां से भी फरार हो गया। ट्रक को कब्जे में लेकर थाने में खड़ा करवा दिया गया । लेकिन अस्पताल में जिंदगी की जंग ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। गंभीर चोटों से जूझ रहे मुकेश और छोटी ने उपचार के दौरान एक साथ अंतिम सांस ली।