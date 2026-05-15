Rajasthan Government Scheme : राजस्थान सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, ब्याज माफी योजना की अंतिम डेट बढ़ाई

भट्ट ने बताया कि 3 मार्च 2026 तक इस योजना के तहत 376 किसानों को 78.87 लाख रुपए की ब्याज राहत प्रदान की जा चुकी है। जिन ऋणी सदस्यों ने पूर्व में निर्धारित अवधि में योजना का लाभ नहीं लिया था, वे अब 30 जून 2026 तक इसका फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पात्र किसान बकाया मूलधन जमा करवाकर ब्याज में पूरी छूट का लाभ ले सकते हैं। राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के उद्देश्य से यह अंतिम अवसर प्रदान किया है।