Tonk Mandi : मंडी में तरबूज-खरबूजे की बंपर आवक, पर किसानों के चेहरों पर छाई मायूसी, जानें क्यों?

Tonk Mandi : भीषण गर्मी के बीच जहां तरबूज और खरबूजे की मांग चरम पर होनी चाहिए, वहीं टोंक के निवाई की थोक फल-सब्जी मंडी में इन दिनों अलग ही तस्वीर नजर आ रही है। मंडी में तरबूज और खरबूजे की बंपर आवक के बावजूद किसानों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है। जिसकी वजह फलों में कम मिठास और गिरते दाम है। किसानों ने उम्मीद के साथ दिन-रात मेहनत कर फसल तैयार की थी, लेकिन मौसम के लगातार बदलते मिजाज ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। बेमौसम बारिश और तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण फलों की गुणवत्ता प्रभावित हो गई। नतीजतन बाजार में मिठास और रंगत की कमी साफ नजर आ रही है, जिससे खरीदारों का रुझान घट गया है।