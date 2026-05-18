Tonk News : टोंक के इन गांवों को मिलेगी बड़ी राहत, ₹5.51 करोड़ की लागत से बनेगी पानी की टंकी

Tonk News : टोंक के वनस्थली में ग्रामीणों को पेयजल समस्या से राहत दिलाने के लिए गांव मोतीपुरा में 5 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से बनने वाली पानी की टंकी का भूमि पूजन विधायक रामसहाय वर्मा ने किया। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। विधायक रामसहाय वर्मा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि पानी की टंकी आगामी नवंबर तक बनकर तैयार हो जाएगी। इसके निर्माण से वनस्थली, मोतीपुरा और हरिपुरा के ग्रामीणों को लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या से राहत मिलेगी।