24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Tonk State Highway : खुशखबर, टोंक के स्टेट हाईवे से हटेगा अतिक्रमण, प्रशासन ने चेताया- नहीं हटाया तो चलेगी जेसीबी

Tonk State Highway : टोंक के स्टेट हाईवे से अब अतिक्रमण हटेगा। प्रशासन ने अतिक्रमण करने वालों को चिन्हित कर सूची बनाने की तैयारी कर ली है। साथ ही चेताया है कि नहीं हटाया तो जेसीबी चलेगी।

2 min read
Google source verification

टोंक

image

Sanjay Kumar Srivastava

May 24, 2026

Rajasthan Tonk state highway Encroachment removed administration warned JCB will be used

पीपली. स्टेट हाईवे पर लगे जाम में फंसे लोग। फोटो पत्रिका

Tonk State Highway : टोंक जिले में स्टेट हाईवे पर वर्षों से चले आ रहे अतिक्रमणों पर अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) खंड टोंक ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में सड़कों की सीमा तय करने और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। अभियान के तहत सड़क के मध्य से दोनों ओर 40 मीटर तक किए गए सभी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। विभाग की ओर से जारी आदेशों में गहलोद-पीपलू-फागी मार्ग (121), सोनवा-अरणियामल मार्ग (34), खरेड़ा-मोर-भाटिया मार्ग (37) तथा हमीरपुर से लाब्बाकला मार्ग (116) को शामिल किया गया है। तकनीकी सहायक अभियंता, टोंक ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं।

उपखंड अधिकारियों को निर्देश

प्रशासन भी इस मामले में पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। पीपलू और टोंक के उपखंड अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं तहसीलदारों को पहले अतिक्रमण चिन्हित कर सूची तैयार करने को कहा गया है। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि इन मार्गों पर लंबे समय से दुकानों, ठेलों और अन्य निर्माणों के रूप में अतिक्रमण किया जा रहा था। इससे सड़कें संकरी हो गई थीं और आमजन को यातायात में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कई बार शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से समस्या लगातार बढ़ती जा रही थी।

जाम की समस्या से मिल सकती है राहत

पीपलू कस्बे में अतिक्रमण की स्थिति सबसे अधिक गंभीर बनी हुई है। विशेष रूप से पीपलू बस स्टैंड से घाणा चौराहे तक रोजाना जाम की स्थिति बनी रहती है। वाहन चालकों को घंटों तक जाम में फंसना पड़ता है, जबकि स्कूल समय और बाजार के व्यस्त घंटों में हालात और भी खराब हो जाते हैं।स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि प्रशासन का यह अभियान प्रभावी ढंग से लागू हुआ तो लंबे समय से चली आ रही जाम और अव्यवस्था की समस्या से राहत मिल सकेगी।

नहीं हटाया तो चलेगी जेसीबी

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चिन्हित अतिक्रमणकारियों को पहले स्वयं कब्जे हटाने का अवसर दिया जाएगा। निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाने पर जेसीबी मशीनों की सहायता से कार्रवाई की जाएगी तथा संबंधित लोगों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।अभियान की खबर के बाद क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है और अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Weather Update 24 May : राजस्थान के 4 जिलों में आज बदलेगा मौसम, अगले 4 दिन हीटवेव का अलर्ट
जयपुर
Weather Update Rajasthan some districts Weather change today next 4 day heatwave IMD Alert

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 May 2026 09:49 am

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Tonk State Highway : खुशखबर, टोंक के स्टेट हाईवे से हटेगा अतिक्रमण, प्रशासन ने चेताया- नहीं हटाया तो चलेगी जेसीबी

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Tonk News : देवली बस स्टैंड शहर से होगा बाहर! परिवहन निगम ने जिला कलक्टर टोंक को लिखा पत्र

Deoli bus stand outside city Transport Corporation wrote letter District Collector Tonk
टोंक

टोंक में ACB की बड़ी कार्रवाई, डॉ. के.एन. मोदी यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर को रिश्वत लेते पकड़ा, छात्र से मांगी थी घूस

Tonk ACB Action
टोंक

Tonk Weather : नौतपा से पहले ही ‘तप’ गया टोंक, चिकित्सा-पशुपालन विभाग का अलर्ट जारी

Tonk Weather Prediction heats up before Nautapa medical departments issue alert
टोंक

Tonk: 22 दिन… 528 घंटे से बिना बिजली के रह रहे लोग, ग्रामीणों ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी

Tonk electricity news
टोंक

Tonk Mandi : मंडी में तरबूज-खरबूजे की बंपर आवक, पर किसानों के चेहरों पर छाई मायूसी, जानें क्यों?

Tonk Niwai watermelons and melons bumper arrival in market but farmers disappointed
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.