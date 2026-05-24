Tonk State Highway : खुशखबर, टोंक के स्टेट हाईवे से हटेगा अतिक्रमण, प्रशासन ने चेताया- नहीं हटाया तो चलेगी जेसीबी

Tonk State Highway : टोंक जिले में स्टेट हाईवे पर वर्षों से चले आ रहे अतिक्रमणों पर अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) खंड टोंक ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में सड़कों की सीमा तय करने और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। अभियान के तहत सड़क के मध्य से दोनों ओर 40 मीटर तक किए गए सभी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। विभाग की ओर से जारी आदेशों में गहलोद-पीपलू-फागी मार्ग (121), सोनवा-अरणियामल मार्ग (34), खरेड़ा-मोर-भाटिया मार्ग (37) तथा हमीरपुर से लाब्बाकला मार्ग (116) को शामिल किया गया है। तकनीकी सहायक अभियंता, टोंक ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं।