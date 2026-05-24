Weather Update 24 May : राजस्थान के कुछ जिलों में आज थोड़ी देर में बदलेगा मौसम, अगले 4 दिन हीटवेव का अलर्ट

Weather Update 24 May : राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज मौसम राहतभरा हो सकता है। मौसम विभाग ने आज रविवार को राजस्थान के 4 जिलों के लिए मेघगर्जन, तूफानी हवा का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी के अनुसार प्रदेश के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू जिले में कहीं-कहीं हल्के से माध्यम बारिश मेघगर्जन और गरज चमक के साथ अचानक तेज हवाएं चलने की संभावनाएं जताई हैं। इसकी गति 30-40 KMPH रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिन पारा बढ़ेगा और लू चलेगी। इसके साथ ही कल सोमवार 25 मई से नौतपा शुरू होने जा रहा है।