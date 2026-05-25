राजस्थान में ‘वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान’ शुरू; सीएम भजनलाल शर्मा ने दिया जल संरक्षण का संदेश

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आव्हान पर स्थानीय ग्रामीणों ने जल संरक्षण अभियान में भागीदारी निभाने की घोषणा की। ग्रामीणों ने कहा कि जल ही जीवन है और जल की हर बूंद कीमती है। सभी को पानी बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए। स्थानीय निवासी मनीष ने बताया कि शिक्षा के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों,बच्चों और युवा पीढ़ी को जल संरक्षण के लिए जागरूक किया जाएगा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में क्षेत्र के ग्रामीण बढ़चढ़कर हिस्सा लेंगे। वर्षा जल सहेजने और उसे भूगर्भ तक पहुंचाने के भी इंतजाम किए जाएंगे।