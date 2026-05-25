Rajasthan Flyover: जयपुर-सीकर नेशनल हाईवे पर बना 23 करोड़ से फ्लाईओवर, 25 गांवों को मिला बड़ा तोहफा

इसके बाद निर्माण कंपनी ने कार्य में तेजी लाते हुए काम पूरा कर वाहनों की आवाजाही शुरू करवा दी। जानकारी के अनुसार एनएचएआइ की ओर से करीब सात फ्लाईओवर निर्माण के लिए 192 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें चौमूं क्षेत्र में जैतपुरा, भोजलावा और हाड़ौता पुलिया का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है। अब उदयपुरिया तिराहे पर भी फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया है। करीब 23 करोड़ रुपए की लागत से बने इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य सितंबर 2025 में शुरू हुआ था और अप्रेल 2026 में पूरा कर लिया गया।