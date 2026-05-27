Rajasthan Weather: नौतपा के बीच नवलगढ़ में हुई बारिश, राजस्थान में IMD का येलो अलर्ट जारी, तेज आंधी चलने की संभावना

गर्मी में लोगों के लिए पेयजल व्यवस्था के लिए जलदाय विभाग ने ठेकेदार के माध्यम से निशुल्क टैंकर व्यवस्था शुरू कर रखी है। यह व्यवस्था ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत चरितार्थ कर रही है। मंडावरा पंचायत प्रशासक ग्यारसी लाल गुर्जर की माने तो उनका कहना है कि पंचायत क्षेत्र में दो राजस्व गांव व 8 ढाणियां है। टैंकर स्वीकृत है एक दिन के मात्र तीन। वह भी सुचारू नहीं चल रहे हैं। यही स्थिति पचलंगी, पापड़ा,बाघोली सहित अन्य गांवों की है। लोगों को मजबूरी में इस भीषण गर्मी में इधर-उधर भटकर पीने के पानी का इंतजाम करना पड़ रहा है। कई गांवों में जलदाय विभाग की सप्लाई व्यवस्था होने के कारण वहां पर टैंकरों की संख्या कम है। लेकिन सप्लाई व्यवस्था सुचारू नहीं होने से लोगों को महंगे दामों में टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं।